ماذا يكشف مؤشر القيمة المحققة لحاملي البيتكوين عن وضع السوق حاليا؟

تراجع البيتكوين أمس إلى ما دون مستوى 63,000 دولار قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، لكنه تمكن من استعادة أكثر من 1000 دولار من خسائره خلال وقت قصير.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات السلسلة (On-Chain) التي شاركها المحلل “جواو ويدسون” أن البيتكوين قد يقترب من منطقة تجميع تاريخية سبق أن مهدت لانطلاق دورات صعودية جديدة.

المستثمرون طويلو الأجل يفرضون سيطرتهم:

أوضح “ويدسون” أنه اعتمد على مقارنة القيمة المحققة (Realized Cap) لحاملي البيتكوين طويلي الأجل مع نظيرتها لحاملي العملة قصيري الأجل، بهدف معرفة الفئة التي تتركز لديها القيمة الفعلية للشبكة.

ووفقا له، فقد شكّل البيتكوين قيعان رئيسية في دورتين سابقتين عندما تجاوزت هذه النسبة مستوى 4.

أما حاليا، فتبلغ النسبة 3.9، ما يعني أن السوق بات قريبا جدا من هذا المستوى التاريخي.

ويشير ذلك إلى أن نسبة أكبر من رأس المال المحقق أصبحت بيد المستثمرين طويلي الأجل، بينما تراجعت هيمنة المستثمرين قصيري الأجل الذين يميلون إلى المضاربة السريعة.

وأضاف “ويدسون” أن هذا النوع من هيكل السوق ظهر سابقا خلال المراحل المتقدمة من التجميع، عندما يغادر المستثمرون ضعيفو الثقة السوق، بينما تنتقل العملات تدريجيا إلى مستثمرين أكثر صبرا وإيمانا بالاتجاه طويل الأجل.

وأكد أن هذا المؤشر لا يعني بالضرورة أن البيتكوين وصل بالفعل إلى القاع النهائي، لكنه يشير إلى اقتراب السوق من منطقة سبق أن ظهرت قبل تكوين القيعان الرئيسية في الدورات السابقة.

جاءت نتائج منصة “Santiment” متوافقة مع هذا التحليل، إذ أظهرت أن المحافظ التي تمتلك ما بين 10 و10,000 بيتكوين أضافت نحو 19,696 BTC إلى أرصدتها خلال ثمانية أيام فقط.

في المقابل، سجلت المحافظ الصغيرة التي تحتوي على أقل من 0.01 بيتكوين نشاط ضعيف في شراء الانخفاضات.

وعلى صعيد المستثمرين المؤسسات، استقطبت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) تدفقات بلغت نحو 172 مليون دولار خلال شهر يوليو.

وترى “Santiment” أن هذه العوامل مجتمعة تعكس انتقال المزيد من العرض إلى مستثمرين ذوي قناعة طويلة الأجل، وهو ما يمثل إشارة إيجابية لبنية السوق الحالية.

مؤشر MVRV لا يزال أعلى من قيعان الدورات السابقة:

في المقابل، أشار المتداول “Ardi” إلى أن مؤشر MVRV، الذي يقارن القيمة السوقية للبيتكوين بالقيمة المحققة، يبلغ حاليا 1.21.

ويُستخدم هذا المؤشر لتقييم ما إذا كان سعر البيتكوين يتداول أعلى أو أدنى من متوسط تكلفة شراء المستثمرين.

ورغم انخفاضه مقارنة بالفترات السابقة، فإنه لا يزال أعلى من المستويات التي سجلها السوق عند القيعان الكبرى السابقة، حيث بلغ 0.69 في دورة عام 2018 و0.75 في عام 2022.

ويرى “Ardi” أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الاستسلام الكامل (Capitulation) الذي ميزت نهايات الأسواق الهابطة السابقة.

ومع ذلك، أوضح أن تقلبات السوق أصبحت أقل حدة مع مرور الوقت، وأن دورات البيتكوين لم تعد تشهد التطرف نفسه الذي شهدته في الماضي، ما قد يسمح لمؤشر “MVRV” بتكوين قاع أعلى من القيعان التاريخية السابقة خلال الدورة الحالية.

هل يقترب البيتكوين من نقطة التحول؟

تشير البيانات على الشبكة إلى أن المستثمرين طويلي الأجل يواصلون زيادة سيطرتهم على العرض، بينما تتدفق العملات تدريجيا بعيدا عن المضاربين قصيري الأجل.

ورغم أن بعض المؤشرات تؤكد اقتراب البيتكوين من منطقة تجميع تاريخية، فإن مؤشرات أخرى مثل MVRV توحي بأن السوق قد لا يكون قد بلغ مرحلة الاستسلام الكامل بعد.

لذلك، يبقى تحديد القاع النهائي مرهون بتطورات السوق خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن البيانات الحالية تعكس تحسن تدريجي في هيكل الملكية لصالح المستثمرين الأكثر ثقة بالاتجاه طويل الأجل.

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