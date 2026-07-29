شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة البيتكوين فوق مستوى دعم فني مهم خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول قرب 64,400 دولار، بعدما وجدت دعمًا عند هذا المستوى في الجلسة السابقة.

لكن هذا التعافي لا يزال هشًا في ظل استمرار خروج الاستثمارات من الصناديق المتداولة الفورية المرتبطة ببيتكوين، إلى جانب تجدد التوترات الجيوسياسية، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يحدد الاتجاه المقبل لأكبر العملات المشفرة.

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يضغط على الأصول عالية المخاطر

في أحدث تطورات الأزمة في الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي مفاجئ استهدف قوات أمريكية في المنطقة مساء الثلاثاء.

وأوضح القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن جميع الصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها بنجاح، مؤكدة أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب قصوى.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان لاحق، أن القوات الأمريكية والسعودية نفذت ضربات استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لجماعات تصفها واشنطن بالإرهابية في شرق العراق، ردًا على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيرة نفذتها جماعات موالية لإيران خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأبقت هذه التطورات علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ما زاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وأسهم في صعود أسعار النفط، الأمر الذي أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة وأضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق الأربعاء، إذ قد يكون له تأثير كبير على أداء الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها بيتكوين.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة سي إم إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال يبلغ 70.6% للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مقابل احتمال 29.4% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وتزايدت حالة عدم اليقين منذ تولي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش منصبه وتخليه عن سياسة تقديم توجيهات مستقبلية واضحة بشأن السياسة النقدية، ما أدى إلى انقسام توقعات الأسواق بشأن مسار التضخم والفائدة.

ورغم تباطؤ التضخم خلال يونيو بعد ارتفاعه في أبريل ومايو، بما يدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة نتيجة صعود أسعار النفط، واستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، إلى جانب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة.

استمرار تراجع الطلب المؤسسي

لا يزال الطلب المؤسسي على بيتكوين يتراجع خلال الأسبوع الحالي، إذ أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 49.75 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجل رابع جلسة متتالية من سحب الاستثمارات.

ويرى محللون أن استمرار هذه التدفقات الخارجة أو تسارعها خلال الأيام المقبلة قد يدفع بيتكوين إلى مواصلة التصحيح السعري.