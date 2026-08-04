كاردانو تسجل قفزة بنسبة 33% في حجم التداول: هل تستعد لموجة صعود جديدة؟

تواصل عملة كاردانو (ADA) تعافيها من قيعان يونيو، مدعومة بارتفاع قوي في حجم التداول تجاوز 33% خلال 24 ساعة الماضية، في إشارة إلى عودة اهتمام المستثمرين بالعملة.

وارتفع سعر ADA إلى نحو 0.197 دولار بعد نجاحه في اختراق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ26 و50 يوم، بينما يختبر حاليا المتوسط المتحرك لـ100 يوم، الذي شكل مقاومة قوية أمام محاولات التعافي منذ بداية العام.

وجاء هذا الصعود بالتزامن مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول، حيث تصدرت منصة بينانس النشاط بأكثر من 325 مليون دولار في تداولات العقود الآجلة، إلى جانب نشاط قوي على منصتي Bybit وOKX، ما يشير إلى أن الزخم يشمل السوق بأكمله.

كما ارتفعت الفائدة المفتوحة (Open Interest) في عدد من المنصات، وهو ما يعكس دخول سيولة جديدة إلى السوق، بينما أظهرت بيانات المشتقات تفوق مراكز الشراء على البيع، مع تجاوز نسبة Long/Short مستوى 1 على كل من بينانس وOKX.

وفي الوقت نفسه، سجلت تصفيات مراكز البيع (Short Liquidations) مستويات أعلى من تصفيات مراكز الشراء، ما يعكس الضغط على البائعين مع استمرار ارتفاع السعر.

ويرى مراقبون أن هذا التحسن يعود إلى استقرار سوق العملات الرقمية بشكل عام، إلى جانب التطورات المستمرة في منظومة كاردانو، مثل العمل على تقنية “Leios” لتوسيع الشبكة، ومبادرات التشغيل البيني “CANS”، إضافة إلى برامج التمويل “Project Catalyst” الهادفة إلى دعم تطوير التطبيقات على الشبكة.

فنيا، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 70، ما يعكس قوة الزخم الحالي، لكنه قد يشير أيضا إلى اقتراب العملة من منطقة تشبع شرائي.

ويعتقد محللون أن نجاح كاردانو في الإغلاق أعلى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم مع استمرار أحجام التداول المرتفعة قد يؤكد بداية أقوى اتجاه صاعد للعملة منذ الربع الأول من العام.

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