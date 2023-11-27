أستاذ أمراض صدرية: متحورات كورونا تكثر في الشتاء وينصح بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن فيروس كورونا، لم ينته، لكن بمتحورات مختلفة، لافتًا إلى أن حدته الآن قليلة خلاف ما ظهر في بدايته.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات تكثر بشدة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ظروف معيشتها مناسبة وتكون أفضل في فصل الشتاء.

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، بأهمية ارتداء الكمامة في الأيام المقبلة خاصة في أيام الشتاء، مشددًا على أن الكمامة تساعد على منع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، لافتا إلى أن التدابير الاحترازية مهمة هذه الأيام.

كما أكد الدكتور أيمن سالم، أن الفيروسات الحالية ليست بحدة فيروس كورونا، خاصة أن كورونا نتج عنه وفيات، ولذا تم الاهتمام بتدابير احترازية مشددة، لافتا إلى أن الفيروسات الحالية ليست بشدة كورونا لكن لابد من الاهتمام بالتدابير الاحترازية ويفضل العزل حال الإصابة بنزلة برد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تكون المخالطة بحرص شديد، وأيضا الأطفال.

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