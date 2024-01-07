خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.. "اقتصادية النواب" تشيد بالتوسع في الصادرات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023، وقد بلغــت انخفاضاً بنسبة 16.6٪، يؤكد أن الدولة حريصة على دعم الصادرات المصرية، وهناك تحرك إيجابي في هذا الملف على وجه التحديد.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قيمة العجــز فـي الميــزان التجــاري بلغت وفقًا للمركزي 3.15 مليـار دولار خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 3.78 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق؛ حيث ارتفعت صادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2023، أبرزها ملابس جاهزة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد، إضافة إلى تصدر الموالح المصرية قائمة الفواكه المصدرة بنحو 65 ألف طن، والتوسع في تصدير الخضر والفاكهة.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع في الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديري الجديد، بدءًا من ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن هناك خطة من قبل الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، بينما تصدر مصر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقًا حول العالم، وهذا بدوره يتطلب مزيدًا من الرقابة والمتابعة الفورية والدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.

ونوه أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الدولة تحقق تقدمًا في زيادة صادراتها الغذائية، وذلك بفضل اعتمادها على توطين الصناعة، الذي شمل عدة جوانب؛ منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر في تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق في مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.