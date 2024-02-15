شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى: تصنيع وتوريد مليون و400 ألف فلنكة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعيات العامة لشركات النيل العامة للانشاء والطرق والنيل العامة للطرق والكبارى والنيل العامة للطرق الصحراوية التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى إحدى شركات وزارة النقل القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 وذلك بحضور اللواء مهندس عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى و ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعيات العمومية.

و توجه اللواء مهندس عادل ترك بالشكر لمجالس إدارات الشركة القابضة والشركات التابعة وجميع العاملين على ما قدموه من جهد خلال العام المالى 2022/2023 والذى ساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج رغم كل المعوقات والمصاعب والتحديات التي واجهتها الشركة القابضة والشركات الثلاث التابعة.

وأضاف أن الشركات التابعة شاركت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الاهمية الكبيرة منها مشروع القطار الكهربائي الخفيف حيث تم تنفيذ عدد من محطات وكبارى ومرافق القطاع الكهربائي السريع في مناطق مختلفة بالاضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل والموانئ البحرية والبرية والنقل النهرى كذلك المشاركة في تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة من خلال تطوير وإنشاء الورش والمحطات والخطوط الجديدة فى جميع انحاء الجمهورية لافتا إلى قيام الشركات التابعة بإنجاز عدد من مشروعات وزارة النقل بفضل توجيهات الفريق كامل الوزير - وزير النقل الذي يؤكد دائما على تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات بأفضل الأساليب العلمية بمواصفات الجودة العالية والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية .

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركات أوضح المهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة ان العام المالى 2022/2023 شهد تنفيذ الشركات التابعة أعمالا بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه تقريبا كما قامت الشركة القابضة بزيادة الأنشطة الاستثمارية الأمر الذي ساعدها فى تحويل الخسائر الى أرباح فى بعض الشركات .

وكشف الرئيس التنفيذي للقابضة أنه تم التعاقد على إنتاج مليون فلنكة لمشروع القطار الكهربائي السريع سنويا من المصنع الجديد لإنتاج الفلنكات الخرسانية لتلبية احتياجات المشروع لصالح الهيئة القومية للأنفاق كذلك التعاقد على انتاج 400 ألف فلنكة من مصنعى قنا والاسكندرية لتغطية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وأكد المهندس علي عياد أن شركته ستظل ذراعا تنفيذها فاعلا لوزارة النقل من خلال الشركات الثلاث التابعة حيث تم إسناد تنفيذ محطتي أسوان وتوشكى فى الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع بالاضافة إلى مسارات المشروع بقنا وأسوان كذلك تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتحالف مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس واستكمال أعمال رصيف بورتوفيق والذى تنفذه شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق و النيل للطرق والكبارى كما انتهت الشركات من تنفيذ كبارى معمل القزاز بكفر الدوار وقويسنا وأبو حمص على الطريق الزراعى القاهرة /الإسكندرية بالوجه البحرى وكبارى أعلى مزلقان السيل أعلى مزلقان المضيق بأسوان .

وشدد عياد أن الشركة تعمل حالياً على استمرارية إنجازاتها وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع المقاولات والتشييد وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة وبالجودة العالية فى مصر وأن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة للمحافظة على استدامة نمو الشركة ووضعها التنافسي لافتا الى ان فرع الشركة الجديد بالمملكة العربية السعودية بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة فى إطار خطط التوسع وفتح مجالات عمل عربيا وافريقيا، كما تسعى القابضة الى تحسين موقف السيولة المالية للشركات التابعة والتى يمكن استغلالها فى رفع كفاءة المعدات والوحدات الإنتاجية وزيادة معدلات الأداء وتطوير العنصر البشرى.

وفى كلمته خلال الجمعية العامة أكد المهندس محمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للانشاء والطرق أن العام المالى 2022/2023 لم يكن عاما عاديا بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة نتيجة تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا حيث ادت تلك الأزمات إلى مضاعفة سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار وهو ما انعكس سلبا على قطاع التشييد والبناء بكافة أنشطته ومدخلاته خاصة ما يتعلق بأسعار الحديد والاسمنت والبيتومين مشيرا الى انه رغم كل تلك التحديات فقد نجحت الشركة فى تحقيق ايراد بلغ 4856 مليون جنيه (بعد خصم ضريبة القيمة المضافة ) بزيادة 856 مليون جنيه عما كان مستهدفا وهو 4000 مليون جنيه .

وتابع العضو المنتدب التنفيذي أن الشركة خلال العام المالى 2022/2023سلمت 42 مشروعا ابتدائيا ونهائيا للهيئة العامة للطرق والكبارى و10 مشروعات لهيئات الموانئ و7 مشروعات لهيئة السكة الحديد و3 مشروعات للهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية للمطارات وشركة النصر للكيماويات الحديثة كذلك 5 مشروعات لادارة المهندسين العسكريين.

كما تقوم حاليا بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لكافة جهات الإسناد أبرزها فى مشروع القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع ومحاور النيل وإنشاء حواجز الأمواج ورفع كفاءة الارصفة البحرية بالمواني وعدد كبير من مشروعات إنشاء وتطوير الطرق فى سيناء والصعيد والدلتا والوجه البحرى.

وحول أهم مؤشرات النشاط المالي أوضح المهندس محمد ابوسريع أن تكلفة الإنتاج بلغت 4417 مليون جنيه بنسبة 91,78 % من إجمالي التكلفة مقابل نسبة 95,94 % خلال العام المالي السابق وقد انعكس ذلك على مجمل الربح المحقق حيث أرتفع إلى 439,6 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 297,8 مليون جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 47,6% و بلغت الأجور المنصرفة للعاملين 513 مليون جنيه مقابل 408 مليون جنيه بنسبة زيادة 25.7%.

واستعرض المهندس محسن عبد المطلب العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل العامة للطرق والكبارى أمام الجمعية أبرز الأنشطة فى المجالات المختلفة للشركة خلال العام المالى 2022/2023 منها جهود الإحلال والتجديد والصيانة للمعدات والسيارات وتجديد الأصول الثابتة الانتاجية وذلك من خلال التمويل الذاتى مؤكدا على حرص الشركة على تنويع مصادر التمويل لضمان اتزان التدفقات المالية الواردة بالتعاقد مع أكثر من جهة إدارية بالدولة لتنفيذ مشروعات بتمويلات خارجية وأخرى بالخطة الاستثمارية للدولة بعدد 30 مشروعا بقيمة 4394 مليون جنيه لصالح وزارات النقل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والإسكان والموارد المائية والرى والمحليات .

وأعلن العضو المنتدب التنفيذى أنه تم تسليم 16 مشروعا بقيمة 1309مليون جنيه تسليما ختاميا وتسليم 20 مشروعا ابتدائيا بقيمة 1562 مليون جنيه كما تم عمل محاضر استلام نهائى لعدد 23 مشروعا بقيمة 3003 مليون جنيه.

وكشف عبد المطلب ان الشركة تمكنت من إبرام تعاقد مع بنك أبوظبي الإسلامي لتقديم تسهيلات ائتمانية فى صورة إصدار خطابات ضمان بكافة انواعها لتمويل أوامر الدفع لحين تحصيلها وجارى انهاء التعاقد مع أكثر من بنك لتقديم التسهيلات الائتمانية التى تحتاجها الشركة لتلبية متطلبات المرحلة القادمة بالإضافة للتعامل الرئيسى مع بنوك الأهلى ومصر وبلوم مصر نظرا لتضاعف حجم أعمال الشركة نتيجة إسناد العديد من المشروعات القومية العملاقة لها.

من جانبه استعرض المهندس حلمى زيدان العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية خلال الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2022/2023 حيث حققت الشركة حجم إنتاج بلغ 1664 مليون جنيه مقابل 783 مليون جنيه العام المالى السابق بزيادة 881 مليون جنيه كما بلغت قيمة الأجور نحو 115,9 مليون جنيه مقابل 62,5 مليون جنيه .

ولفت العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للطرق الصحراوية أن الشركة حققت ربحا بنحو 20,6 مليون جنيه من إيرادات النشاط بعد خصم المصاريف الإدارية والتمويلية والأعباء مقابل صافى خسائر 85 مليون جنيه فى العام السابق لافتا الى الخطوات التصحيحية لمسار الشركة وتغطية الخسائر المحققة على مدار 4 أعوام سابقة وتنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكبارى والإنشاءات .

وذكر زيدان أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى ظل الظروف المعيشية الصعبة والحفاظ على صرف كافة مستحقات العاملين والمزايا الصحية والاجتماعية لهم والانتظام فى سداد كافة المستحقات للعاملين المحالين للمعاش .