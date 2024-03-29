وزير الأوقاف: نسأل الله أن يجزي الرئيس السيسي خير الجزاء لاهتمامه بعمارة المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك نهضة غير مسبوقة في عمارة المساجد بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة:"نسأل الله تعالى أن يجزي الرئيس عبد الفتاح السيسي خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل إنشاءً وتطويرا، سائلين الله عز وجل أن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه".



وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في صلاة الجمعة اليوم.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنه بالقاهرة، حول "فضائل العشر الأواخر من رمضان.. والتماس ليلة القدر فيها"، ويتلو القرآن الشيخ محمود الخشت مقرئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.