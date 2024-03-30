شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس الوزراء ، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.