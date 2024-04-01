شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تنصيب الرئيس.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى ببدء ولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها بلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

وتابعت الكنيسة فى بيان لها: نصلى أن يمتعه الله القدير بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه فى سبيل بناء مصر المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتأتى تهنئة الكنيسة فى إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بالعاصمة الإدارية والتى تستعد لاستقبال الحفل لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.