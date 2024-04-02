أخبار مصر.. شبورة صباحا وأجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون المالية العامة الموحد.. فيما تشهد حالة الطقس ظهور شبورة صباحا وأجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.

وإلى أهم الأخبار

الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون المالية العامة الموحد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة.. فيديو

تزامناً مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسى والإنسانى بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادى والثلاثين من مارس والأول والثانى من أبريل الجارى مهامها الإنسانية فى إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

طقس غد.. شبورة صباحا وأجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، طقسا حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة تستهدف الأشخاص فوق 40 عاما

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والقلب والاعتلال الكلوى .



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية تستهد الفئة فوق سن الـ40 عاما كما أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة .

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية فى دمشق لـ13 بينهم 7 عسكريين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق.

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات البترولية قبل إجازة العيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

تنصيب الرئيس السيسى.. صرف دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن بقيمة 41 مليار جنيه سنويا

حظى ملف ذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على الاجتماعي فى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهؤلاء، حيث تقدم الوزارة دعم نقدى بقيمة 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة ، لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ أكثر 5 مليارات جنيه سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي.