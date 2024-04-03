شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تشدد على إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الحرص على إجراء فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على الصحة للزوجين وتابعت: نتيجة الفحص الطبى سارية حتى 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان : الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH .

وتابعت : يمكن زيارة أقرب وحدة صحية لاجراء الفحص كما يقدم الخط الساخن 15335 كافة الاستفسارات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى.