شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أتمنى لمصر الاستقرار والازدهار مع فترة الرئيس السيسى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إنه يتمنى لمصر الغالية الاستقرار والازدهار مع انطلاق فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف قداسة البابا في تصريحات صحفية، أنه يتمنى أيضا الآمان الكامل لمصر والمصريين وللرئيس السيسي، وذلك مع انطلاق فترة رئاسية جديدة لسيادته أمس وحلفه لليمين الدستورية بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية".

حضر قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الثلاثاء، مراسم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسى بمجلس النواب؛ إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني قد هنأت - في بيان - الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها مصر نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

ونوه البيان بأن الكنيسة ترفع صلواتها لكي يمتعه الله بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه في سبيل بناء مصر المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.