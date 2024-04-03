شكرا لقرائتكم خبر عن ابنى قلاع الرمال على شاطئ بحيرة قارون بالفيوم بـ 10 جنيهات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديث عن محافظة الفيوم لا ينتهى عند بحيرة وادى الريان الأكثر شهرة، أو محمية وادى حيتان، وإنما يمتد لأماكن أكثر جمالا وسحرا وهى بحيرة قارون التي تعد من اقدم البحيران المصرية، التي تتكون مياهها من يضان نهر النيل، وأصبحت قبلة للعديد من المصرين فى رحلات اليوم الواحد أو مصيف يوم.

خلال هذا التقرير، نرصد بعض المعلومات عن بحيرة قارون وكيف تستمتع فيها بعشرة جنيهات فقط، نعم عشرة جنيها فقط هي رسم الدخول للبحيرة، لكنك بالقرب من شاطئ المحمية يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة المجانية، منها الاسترخاء تحت الشمسيات في الهواء الطلق، أو الاستمتاع مع الأطفال ببناء قلاع من الرمال على شاطئ البحيرة وعمل تابلوهات وقصور تملؤها المياه.

فى منطقة الخدمات ببحيرة قارون يمكنك تناول الوجبات السريعة بأسعار رمزية، أو مأكولات بحرية وأنت جالس تشاهد البحيرة، كما يمكنك أيضا قضاء ليلة فى أحد الفنادق الموجودة على البحيرة وتستمع بمشاهدة الطيور والنجوم تحلق فوق رأسك، أو عمل جولة بمركب فى البحيرة، أو زيارة قرية ديمية السباع والتى تعود آثارها إلى العصر البطلمى.

جدير بالذكر، أن محافظة الفيوم تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة البيئة إلى دعم الاستثمار السياحى والبيئى بالفيوم، بالتوازى مع مراعاة الأبعاد التراثية والتاريخية والبيئية للمحافظة، مع فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.