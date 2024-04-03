البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا عظته الأسبوعية فى كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر الباباوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثانى أبناءه ببدء الصوم الكبير، وذلك فى مستهل عظته الأربعاء قبل الماضى فى كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، وقال قداسته: "أهنئكم بالصوم الكبير الذى بدأ أول أمس الاثنين، وهى فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحى".

كما هنأ قداسته مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور 50 سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء فى المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم فى افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، وقال قداسة البابا: "نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل فى الشرق الأوسط وهى فترة شهدت عملًا وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا فى مصر عام 2022".