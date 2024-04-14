رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يكشف تفاصيل انخفاض أسعار السلع -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأضاف "النجيب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيهات في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12 جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيهًا في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.

وتابع: "ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد".

وأوضح أن سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.

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