شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مراجعات لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الضوابط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم مراجعات لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات نهاية العام، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط إتاحة المراجعات للطلاب.

- تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي.

- تنطلق المراجعات عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري.

- يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

- تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادى

- تحديد مقار أو قاعات تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة.

- يتم توفير 3 مقار فى كل إدارة تعليمية.

- تكليف موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

- وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

- إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.



- قيام الإدارة المركزية للتعليم العام بمتابعة إجراءات التنفيذ الميداني.

- قيام مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتقديم جداول المراجعات المنصوص عليها بالجودة المطلوبة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بالكتاب الدوري.



