شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء لطيف ليلاً، حيث تصل معه درجات أحرارا العظمى على القاهرة لـ 35 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع غدا نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.