بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط 15 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل بالإسكندرية، بقصد الاتجار، تقدر قيمتها المالية بـ1.570 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.570 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

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