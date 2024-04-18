شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن موافقة الحكومة على تنفيذ مشروع تطوير قصر العينى الفرنساوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة أن مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه الأربعاء 3 أبريل، على قيام جامعة القاهرة بتنفيد مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وكذا قيام الجامعة باستكمال المرحلة الاخيرة الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، في ضوء توجيه من القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية وتحت رعايتها الكريمة لكل المشروعات الكبرى التي تخدم المواطن المصري.

وأعلن الدكتور الخشت، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، وتم إعداد خطة للتطوير شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين كلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة متخصصة ذات علاقة بالمشروع.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق في مؤتمر صحفي يوليو 2023، أضخم مشروع لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير المستشفى جذريًا والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، ويستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، وحتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتم وضع خطة التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات.

وأشار الدكتور الخشت، إلى حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفى الفرنساوي خلال جائحة كورونا لعلاج واستيعاب عدد كبير من الحالات المصابة لتلقي العلاج، لافتًا إلى تحقيق معدلات نجاح عالمية في علاج الحالات المصابة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن استكمال الأعمال بمشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، يعد من أكبر مشروعات المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وتم إنجاز المرحلة الأولى منه، وجاري العمل بالمرحلة الثانية حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية، لافتًا أن مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة، لافتًا إلى أن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى وستضم 4 مبان متصلة ببعضها بعدد (242) سريرا تضم أسرة إقامة وطواريء وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray ،CT ،MRi )، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديدات في مستشفيات جامعة القاهرة تحت رعاية الدولة الوطنية وبتوجيه من القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من الجامعة في ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمات لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان.