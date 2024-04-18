شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى: واشنطن وتل أبيب يبحثان اليوم عملية إسرائيلية محتملة فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "أكسيوس الأمريكي"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدان اليوم اجتماعا افتراضيًا بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح الفلسطينية.

ونفى مسؤولون أمريكيون إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لمهاجمة رفح الفلسطينية مقابل التراجع عن شن هجوم على إيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الخطط التي قدمها الجيش تشمل عملية تدريجية وبطيئة في أحياء معينة بمدينة رفح الفلسطينية بدلا من اجتياح شامل.

من جانبه، أعلن لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، رفض الاتحاد أى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، خشية وقوع كارثة إنسانية كبرى، داعيا الاحتلال إلى وقف إطلاق النار الفوري وفق القرارات الأممية.

قال إن ما يجري في قطاع غزة أمر مأساوي يجب وقفه فورا.