شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر محمد موسي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وتفتيش الركاب القادمين من بروكسل، اشتبه اسلام موسي سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية قادم من مطار بروكسل الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على محمد سيد محمد علي نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من عبد المجيد محمد النجار ومحمود أحمد خميس وأحمد طايع من الأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2024، بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.