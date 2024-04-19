شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب إفريقية فى بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب إفريقية د.ناليدى باندور.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة أكس اليوم الجمعة، إن جلسة المشاورات السياسية تأتي في مستهل زيارة وزير الخارجية إلى بريتوريا لرئاسة وفد مصر في اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

وكان شكرى قد توجه مساء أمس إلى مدينة بريتوريا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.

وأوضح متحدث الخارجية أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفاً أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.