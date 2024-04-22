شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد موعد امتحان مادة التربية الرياضية لنهاية العام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومكتب مستشارة مادة تنمية التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مديريات التربية والتعليم بالتنبيه على موجه عام التربية الرياضية طبقاً للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2019 بأن يتم إجراء امتحانات آخر العام لمادة التربية الرياضية ( العملي ) قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات آخر العام، وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2023,2024.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم التنبيه على توثيق الاختبارات العملية أثناء الامتحان بالصور وإرسالها على جروب الموجهين العموم وعمل c.d وإرساله إلى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية.



