في لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لاستغاثة مريض وتنقله إلى المستشفى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية استغاثة لنقل (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) مريض وغير قادر على الحركة ، للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، لمحل البلاغ وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتقدم المواطن المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.