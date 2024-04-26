حدث في 8 ساعات| آخر تطورات زيارة الوفد المصري في تل أبيب.. وخلايا رعدية وأمطار خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهد مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، التقاء رئيس المخابرات عقيلة صالح لبحث تطورات الموقف في ليبيا، ووفد أمني مصري يصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير الأتي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال ال8 ساعات الماضية:

وفد أمني مصري يصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة

كشف مصدر رفيع المستوى، أن وفدا أمنيا مصريا يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، وصل تل أبيب لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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مصدر: رئيس المخابرات يلتقي عقيلة صالح اليوم لبحث تطورات الموقف في ليبيا

كشف مصدر مسئول، أن اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، يلتقي اليوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بالقاهرة لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية.

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طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على جنوب البلاد، خلال الساعات المقبلة

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بعد حملات مقاطعة الأسماك.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال ضخ المواد الغذائية والسلع بمنافذها بأسعار مخفضة ومناسبة.

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الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة، من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" والتي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".

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"الأوقاف": "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال.

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المفتي: الرئيس السيسي إنسان لديه نُبل شديد وعزيمة غير مسبوقة

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني القلبية وأصدقها إلة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بَدْء فترة رئاسية جديدة، وبَدْء مرحلة جديدة من العمل والبناء والتنمية والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان متمنيًا لسيادته ولكل الشعب المصري التوفيق والسداد.

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مصدر: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، عن تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي، بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

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