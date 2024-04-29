خالد عباس: الحكومة تستأجر مبانيها من شركة العاصمة الإدارية.. وهناك زيادة سنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط ولكنها الآن مدينة وبها سكان موجودين والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحدي كبير في الدولة وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.5%، والدولة في سباق مع المواطنين.

وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، اليوم الأحد، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام، لا يصلح معه التطوير وهذا دفع للتفكير للخروج منها، منوهًا بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول تم بناءها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهي أمور أساسية.

وأشار عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيه في العاصمة الإدارية ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، موضحا أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.

وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. وهناك عقد إيجار بين الشركة وبين الحكومة لمدة 49 عاما وكأي عقد به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.