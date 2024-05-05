اتحاد المصريين بالسعودية يوضح تفاصيل منع دخول المقيمين مكة دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل التعليمات الجديدة الصادرة من السعودية بشأن إلزام المقيمين الذين يرغبون في دخول مكة المكرمة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وقال "حنفي"، في مداخلة عبر برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، إن التعليمات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت 4 مايو، وبموجب هذه القواعد الجديدة، يُمنع من الدخول إلى مكة كل من لا يحمل تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأكد أنه ستتم إعادة أي مركبات أو مقيمين لا يمتلكون تصريح دخول ساري المفعول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة، بما في ذلك هويات المقيم الصادرة من العاصمة المقدسة وتصريحات العمرة والحج.

وأوضح أن مديرية الجوازات في السعودية بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للعاملين بموسم الحج من خلال منصة وزارة الداخلية السعودية "أبشر" وبوابة "مقيم".