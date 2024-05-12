انتشار القمار الإلكتروني.. طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن تطبيقات المراهنات كـ"1xbet"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني؛ وأشهرها تطبيق (1xbet).

وقال إمام "انتشر في الفترة الأخيرة عدد من المواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، ويعتبر موقع 1xbet الأكثر رواجًا بين مواقع المراهنات، ويعتبر الموقع الأم لكل تلك المواقع، وأنتجته شركة مقامرة عبر الإنترنت مسجلة بدولة قبرص، ويقدم أكثر من ثلاثين مراهنة للحدث الواحد؛ أحداث رياضية وسياسية وانتخابية، واستخدم الموقع الإعلانات لجذب المستخدمين؛ حيث انتشرت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف النائب أن هذه المراهنات الإلكترونية تقود إلى ارتكاب الجرائم؛ بخاصة بين الشباب القصر في سن الـ١٨ عامًا، والأصل في ذلك هو غياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث، وعدم حظر مثل هذه المواقع حتى الآن، وعلى ذلك أرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة الاتصالات للمناقشة.