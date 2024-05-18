وزيرة البيئة: تطوير المناهج البيئية وإدارة المخلفات الصحية والإلكترونية أبرز المناقشات مع بعثة البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، اليوم السبت؛ لمناقشة النشاط الخاص بتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية، في ما يخص البرامج البيئية، ضمن أنشطة تنمية المهارات الخاصة بالمكون الأول للمشروع "تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء".

يأتي ذلك في إطار اجتماعات مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة للمشروع؛ حيث من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تطور أنشطة المشروع والتحديات والحلول، بحضور أعضاء البنك الدولي والسادة المستشارين للمكون الأول للمشروع، وممثلين عن جهاز شؤون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع بحث اعتماد خبراء البيئة، ليتم ربطه مع منظومة القيد والاعتماد بوزارة البيئة، في إطار تحديث وتطوير أداء منظومة تأهيل وتعيين الأفراد، الراغبين في الحصول على شهادات استشاري بيئي أو إخصائي بيئي معتمد، من جهاز شؤون البيئة.

وتم بحث تطوير المناهج الجامعية ومعرفة الوضع الحالي للمناهج، بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، في ما يخص العلوم البيئية والتي تتبع وزارة التعليم العالي، وتم الوصول إلى أن التطوير يجب أن يواكب المعايير الدولية، وأن يحتوي على جميع العلوم البيئية وعدم اقتصاره على نظام جودة الهواء فقط.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم عقد اجتماع بين وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنفيذ المكون السادس بالمشروع "إدارة المخلفات الصحية"، وفريق البنك الدولي؛ من أجل مناقشة أنشطة المكون السادس، حيث تم الاتفاق على الأنشطة ذات الأولوية وتحديد مدة تنفيذ كل نشاط، سواء الأنشطة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية، أو مخلفات الرعاية الصحية، وقد تم الانتهاء من صياغة مؤشرات الأداء، ومناقشة معايير السلامة البيئية والسلامة الاجتماعية، في ما يخص إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.