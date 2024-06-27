شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية كفر عليم بالقليوبية يشتكون عكارة مياه الشرب.. والشركة تشكل لجنة والان مع تفاصيل الخبر

شكى أهالى قرية كفر عليم، التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، من عكارة مياه الشرب منذ أكثر من شهرين، مبدين استيائهم من عدم تدخل شركة مياه الشرب بالقليوبية لحل المشكلة رغم تكرار إرسال الأهالى الشكاوى.

وناشد الأهالى محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، بسرعة الدخل لحماية الأهالى من الإصابة بالأمراض، كما أرسل الأهالى، لـ ”الخليج 365” صور توضح عكارة المياه وتغير لونها بشكل كبير، مطالبين بسرعة حل المشكلة.

وتواصل ”الخليج 365” مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أكدت إدارة الإعلام بالشركة أنه جارى توجيه الشكوى لفرع الشركة بالقليوبية وتشكيل لجنة لفحص المياه وتحليلها وأخذ عينة للحفاظ على صحة المواطنين.



عكارة مياه الشرب