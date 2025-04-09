شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع السفير السودانى تعزيز فرص ومجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، عماد الدين عدوي، سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون والاستفادة من التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

في بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالسفير السوداني لدى مصر، والوفد المرافق له، معرباً عن استعداده التام لتقديم كل الدعم للأشقاء بالسودان، ومؤكداً حرصه على تعزيز ومواصلة التعاون في إطار ملفات عمل الوزارة، سواء في مجال بناء القدرات، أو الاستفادة من التجربة المصرية في البناء والتخطيط.

وأكد وزير الإسكان، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، تكونت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنتاج مواد البناء المختلفة، وبناء القدرات والكوادر البشرية، والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج مصر، ومنها ما يعمل في عدد من الدول الإفريقية.

من جانبه، أعرب السفير عماد الدين عدوي، عن إعجابه بالنجاحات التي شهدتها مصر في مجالات الإسكان والنهضة العمرانية، لافتاً إلى أن أحد الملفات التي توليها دولة السودان أهمية كبيرة هو الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والمرافق.

وتناول اللقاء مقترحات أوجه التعاون المشترك بجانب التطرق إلى مشاركة المهندس شريف الشربيني في ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني في نسخته المقبلة، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لبحث وتعزيز كافة اوجه التعاون المشتركة في مجالات عمل وزارة الإسكان.