- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
نتيجة الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز