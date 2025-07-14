شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات يحتفل بحصول نجله على درجة الماجستير فى الفيزياء من جامعة مانشستر الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات، بنجله احمد سامح، عقب حصوله على درجة الماجستير فى الفيزياء، من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة البريطانية.

وقال المستشار سامح عبد الحكم عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك: "الحمد لله على حصول ابني الحبيب الغالي أحمد سامح على درجة الماجستير في الفيزياء من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأتمنى وصوله إلى درجة الدكتوراه"، مؤكدا أن تعب نجله ومثابرته وإصراره كانوا محل تقدير واحترام من الجميع الذى كلل مجهوده بالنجاح الذى يستحقه.

واختتم رئيس محكمة الجنايات: ربنا يحققلك كل أحلامك وربنا يحميك يا حبيبي ويحفظك انت واخواتك ويحقق لكم كل ما تتمنوه.



المستشار سامح عبد الحكم ونجله