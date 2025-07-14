شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم قضايا العمال وتوطيد جسور التعاون مع الكيانات النقابية، استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك لبحث عدد من الموضوعات التي تمس مصالح العاملين داخل المحافظة.

تناول اللقاء سبل تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للعمال في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية وممثلي العمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن العمال يمثلون أحد أعمدة الدولة في البناء والتقدم، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بهم وتعمل على تذليل العقبات أمامهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بدور العامل المصري في تحقيق مستقبل أفضل.

كما استعرض المحافظ الجهود التنموية الكبيرة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، والتي أسهمت في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والاستثمارية، موضحًا أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لدعم الشركات والمستثمرين ، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.

من جانبه، أعرب السيد عبد المنعم الجمل عن تقديره لتفاعل محافظ بورسعيد وتفهمه لقضايا العمال، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس روح الشراكة بين السلطة التنفيذية والتنظيم النقابي لخدمة قضايا العمل والعمال، ومشيدًا بما تشهده المحافظة من نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات والمناخ الاستثماري.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحافظات الجمهورية، بما يعزز مناخ العمل ويدعم خطط الدولة في التنمية الشاملة.



