شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيده.. احتفالات بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

بدأ دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض) مساء أمس احتفالاته بعيد القديس، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو.

افتُتحت الاحتفالات بصلاة العشية ودورة أيقونة القديس، والتي شهدت مشاركة شعبية كبيرة، حيث صلى العشية، إلى جانب الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الشمامسة.

وفي صباح اليوم، تولى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، وسكرتير المجمع المقدس، خدمة قداس العيد بالكنيسة الأثرية، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس ومجمع رهبان الدير. هذا ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى نهاية شهر يوليو.



احتفالات الأقباط بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين