نائب وزير الصحة: تخفيض معدل الإنجاب الكلى للمرأة إلى 2.1 بنهاية 2030

قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان أن الوزارة تستهدف تحسين الخصائص السكانية للمجتمع ككل، مشيرة إلى أهمية تخفيض معدل الإنجاب الكلى للمرأة إلى 2.1 بنهاية 2030.

وأضافت نائب وزير الصحة خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسكان ، أن تمكين الأسرة والمرأة فى القلب منها على اتخاذ القرار المستنير المبنى على الدليل فيما يخص الصحة الإنجابية (موعد الحمل وعدد الأطفال والمدة بينهم وباقى امورهم الحياتية مما يضمن مستقبلهم واتاحة الوسائل والفرض للمباعدة الحقوقية للحفاظ على حق الطفل فى الرعاية المثلى وبمفرده لمدة سنتين وضرورة استعداد الأم للحمل المقبل لمدة عام.

وكشفت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومى للسكان، أن الدولة معنية بملف المواليد، وشهدنا تحسن طفيف فى انخفاض الأعداد، ومنذ عام 2023 عندما وضعنا الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية نظرنا على الآليات التى من خلالها نجاح الملف.

أضافت عبلة الألفى، أنه كان من ضمن الأشياء التى كان من الواجب الاهتمام بها أن تعمل جميع الهيئات المعنية بالملف معا، ويحدث بينهم تشابك، لافتة إلى أن 37 هيئة ووزارة ومجلس قومى ومجتمع مدنى وهيئات قطاع خاص عملوا معا ووضعوا آليات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

أوضحت عبلة الألفى، أن الدولة تقوم بالتوعية على إيجاد مسافة ما بين كل حملين متعاقبين، لأن هذه المسافة تحكم صحة الطفلين، ويتم تدريب الأسر على الاختيار المستنير المبنى على الدليل، بالاستعداد للطفل صحيا وماديا ونفسيا وبالتالى يجب أن يكون هيموجلوبين الأبن ألا يقل عن 11، والحصول على حمض الفوليك، وتظبيط الضغط والسكر ثم التفكير فى الحمل.

وأكدت عبلة الألفى أن الدولة تتبع أسلوب علمى لخفض عدد المواليد، والعمل على تغيير المفاهيم لدى الأسر، والعمل الجاد، واختيار المشاكل والعمل على حلها.