شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منازل وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات يوم الاثنين، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف منازل سكنية في مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح، مؤكدة أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء.

كما استشهد فلسطيني على الأقل، وأصيب العشرات بجروح في قصف جيش الاحتلال الذي استهدف محيط مدرسة تضم آلاف النازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

ترافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال محاصرة الأحياء الشرقية من مخيمات البريج والمغازي، ما أسفر عن تدمير واسع في ممتلكات الفلسطينيين.

حرب الإبادة الجماعية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل مسؤولو المحتل الإسرائيلي إطلاقها بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه.

وأشارت في بيان مساء الاثنين، إلى ما صدر عن الثلاثي الاستعماري العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، إذ تفاخر نتنياهو بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يجري من خلال بناء مستعمرات كما هو الحال في الضفة.