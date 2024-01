شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: بلير يريد استكمال إعلان "بلفور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، عادة ذلك عملًا مدانًا ومرفوضًا.

وأضافت: يبدو أن توني بلير يستكمل إعلان "بلفور" الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، الذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية: كما أننا نعد توني بلير شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".

وقالت: سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، التي تمثل تدخلًا وعملًا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل -القائمة بالاحتلال- والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

حرب الإبادة الجماعية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل مسؤولو المحتل الإسرائيلي إطلاقها بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه.

وأشارت في بيان مساء الاثنين، إلى ما صدر عن الثلاثي الاستعماري العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، إذ تفاخر نتنياهو بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يجري من خلال بناء مستعمرات كما هو الحال في الضفة.