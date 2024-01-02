شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: حققنا إصابات فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى بمخيم البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، إنها حققت إصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات بمناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت الخارجية الفلسطينية، قالت إن اختطاف رضيعة من قطاع غزة يثير تساؤلات بشأن طريقة نقلها إلى داخل إسرائيل وحالتها الصحية ومقر إقامتها وما هو مصيرها.

وأكدت أن اختطاف جندي إسرائيلي رضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين.