شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة السعودية الـ 35 لإغاثة الشعب الفلسطينى تتوجه إلى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 ، مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"،أن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة . يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



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