السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر التلفزيون الرسمي السعودي: "حصلت المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" من بين ست دول أخرى، مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية".

كما صرح ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني، أن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، ابتداء من يوم أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.

أمس, 21:47 GMT

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "عضوية بريكس الكاملة كانت نتيجة لتحسن علاقاتنا الدولية"، مشيرًا إلى أن إيران ستعمل على تقوية دورها في العلاقات الدولية من خلال المجموعة.

وضمت عضوية "بريكس" الأساسية 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتنتشر تلك الدول في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.

وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية اعتبارًا من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.