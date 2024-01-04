شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الفلسطينى: إسرائيل تشن حرب إبادة شاملة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، إن إسرائيل تشن حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مردفا: "هذه الحرب التي نتعرض لها غير مسبوقة بالتاريخ، وهناك 5.5% من قطاع غزة شهداء وجرحى".

أضاف وزير الثقافة الفلسطيني، في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، إذ يتقاسم الناس كوب المياه مع بعضهم البعض نتيجة محاربة الاحتلال للوجود الفلسطيني بجميع مكوناته، في هذه الحرب التي تشن على البشر والحجر والشجر، إلى جانب الاعتداء على الثقافة الفلسطينية وتدمير المباني التاريخية في القطاع.

وتابع وزير الثقافة الفلسطيني: "هناك أشجار زيتون اقتلعت في قطاع غزة عمرها أكثر من 2000 عام، بالتالي جرى تجريف كل الأرض في قطاع غزة، و70% من غزة دمر، وبعض الأحياء صارت كلها ركام من تداعيات القصف، والدبابة الإسرائيلية لا تدخل الشوارع بل تدمر المنازل على جانبي الشارع ثم تسير على ركامها".

وأشار إلى أن غزة لم تشهد كهرباء على مدار 88 يوما في الحرب، كما لا يوجد مياه جارية يتناولها المواطنين، بالتالي إعادة بناء غزة مرة أخرى يتطلب إنشاء بنية تحتية لا سيما في بناء المستشفيات التي لم تشهد تدمير في أي دولة في العالم كما فعلت بها إسرائيل في غزة.

وأردف: "أول يوم في الحرب على غزة كنت أسبح في البحر في شمال القطاع، وعند أول قصف ركضنا، وكان أول شهيد في الحرب شاعر فلسطيني كان يسبح في الحرب في الساعة السابعة والنصف صباحا".