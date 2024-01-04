شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 4 ضحايا فى غارة إسرائيلية على بلدة لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بشن غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني أسفرت عن 4 ضحايا بينهم مسؤول بحزب الله.

كما أكد ارتفاع حصيلة ضحايا حزب الله في الجنوب اللبناني اليوم إلى 9، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.