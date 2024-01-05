اخبار الخليج

السعودية تسير الطائرة الـ37 لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسير الطائرة الـ37 لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ37، مطار الملك خالد الدولى بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يُسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. 

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا