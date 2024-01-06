شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: الحل السياسى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يضع حدا لعقود من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن الحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يضع حدا لعقود من العنف، متابعا: "توافقنا مع الاتحاد الأوروبي على العمل لتخفيض التصعيد".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "من المهم إيجاد حلول في مجال المساعدات الإنسانية لعودة السوريين لبلادهم".

وتابع وزير خارجية لبنان: "ناقشنا إيجاد حل سلمي لتداعيات الحرب على الحدود مع إسرائيل".

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

أما بالنسبة للضحايا الفلسطينيين جرّاء الهجوم الإسرائيلي العنيف والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، فتشير الإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 22 ألف شهيد، وإصابة نحو 57 ألف مواطن، فيما وصفته منظمات أممية وحقوقية بأنه "كارثة إنسانية".