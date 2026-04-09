بيت الشعر في ليالي شتاء الجوف.. مضافة المهرجان ومكان لإبراز الفنون الشعبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل بيت الشعر في مهرجان شتاء الجوف الذي تنظمه بلدية محافظة صوير، محطة أولى للزوار وضيوف المهرجان حيث يقدم التمر والقهوة السعودية في استضافة الزوار والترحيب لهم.

ونظمت بلدية المحافظة في بيت الشعر الذي يمتد على مساحة تتجاوز 300 م2 مجموعة من الفعاليات والفنون الشعبية، والقصائد الشعرية التي تمثل موروث منطقة الجوف، والعرضة السعودية والسامري، وأمسيات شعرية وغنائية بمشاركة عدد من المؤدين.

ويمثل بيت الشعر في المهرجان زاوية بارزة تستقطب العديد من الزوار فور وصولهم مقر المهرجان في المركز الحضاري بصوير، فيما يعد أهالي منطقة الجوف بيت الشعر مكانا يعبر عن هوية المنطقة ودلالة على الترحيب بالضيوف.

وساهم المهرجان الذي يمتد على مدى 5 أيام، واختتم الأحد، باستقطاب العديد من الزوار من داخل وخارج المنطقة في أجواء باردة وماطرة بعد حالة مطرية شهدتها الجوف، وأكسبت المهرجان قيمة إضافية.

وهيأت البلدية المركز الحضاري في المحافظة لفعاليات المهرجان عبر معرض للجهات الحكومية المشاركة التي تستعرض فيه منجزات القطاع البيئي والزراعي وفق مقومات المنطقة والمحافظة، ومسرح الفعاليات والقرية التراثية التي تشهد مشاركة عدد من المنتجين والمنتجات بتقديم مجموعة من المأكولات الشعبية، والألعاب الترفيهية للأطفال وجلسات الشتاء التي تتوزع في وسط المركز الحضاري.