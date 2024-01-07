شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدفاع المدنى فى غزة، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلى على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضى، مشيراً إلى فقدان 43 من أفراد طواقمه، وإصابة ما يزيد على 180 آخرين.

وأضاف أنه جرى تدمير 10 مراكز للدفاع المدني من أصل 18 مركزاً في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي "تعَّمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل" في القطاع.

ولفت إلى أنه جرى اعتقال 5 أفراد من الدفاع المدني، و"لا معلومات عنهم حتى الآن".

وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة العمل الفوري والعاجل لإيقاف "الحرب الدموية التي تُشن على قطاع غزة، وضرورة التدخل الفوري لحماية ما تبقى من طواقم الدفاع المدني".

وأردف أنه لم تصل للدفاع المدني أي كميات من الوقود "ما أدى إلى تعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية".