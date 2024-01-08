الخليج اليوم .. الإمارات تصدر بيانا بشأن خلل فني لحق بطائرات "بوينغ ماكس 737-9" الأمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنه لا يوجد لدى الشركات الإماراتية أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة إحدى الشركات الأمريكية "بوينغ ماكس 737-9".

وأصدرت الهيئة بيانا ردا على الواقعة الخاصة بـ"بوينغ ماكس 737-9" العائدة لإحدى الشركات الأمريكية مؤخرا والتي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوصات المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية