شكرا لقرائتكم خبر عن 1932 مجزرة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل أشكال الجرائم فى غزة خلال 94 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن احصائيات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة حتى اليوم الإثنين وهو اليوم الـ94 للحرب، رصد فيه حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع.

وجاء الاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم كآلاتي:

• الاحتلال ارتكب 1932 مجزرة

• ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع لـ 30 ألفا و84 شهيدا ومفقودا

• إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل و7 آلاف من النساء

• الغارات أصابت قرابة 59 ألف شخص

• 326 شهيدا من الطواقم الطبية

• 45 شهيدا من الدفاع المدني

• يقدر عدد المعتقلين بـ2600 معتقل بينهم 99 من الطواقم الطبية و10 صحفيين

• 112 شهيدا من الصحفيين

• 7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء

• 6 آلاف مصاب بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم

• 650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج

• 10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت

• 2 مليون نازح فى قطاع غزة

• 400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح

• 134 مقرا حكوميا تم تدميرها

• 94 مدرسة وجامعة تم تدميرها

• 240 مسجدا تم تدميرها

• 3 كنائس تم تدميرها

• 69,000 وحدة سكنية تم تدميرها

• 65,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال

• 30 مستشفى خرجت عن الخدمة منها 53 مركزاً صحياً

• الغارات استهدفت 150 ) مؤسسة صحية ودمرت 121 سيارة إسعاف

• الاحتلال دمر 200 موقع أثري وتراثي.



إحصائيات جرائم الاحتلال



جرائم الاحتلال