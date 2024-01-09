شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلى بمسيرات هجومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الاسرائيلى فى قاعدة دادو بمدينة صفد فى الشمال الاسرائيلى بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.
وأكد الحزب - في بيان اليوم - أن هذه العملية تأتي ردا على جريمة اغتيال القيادي في حركة (حماس) صالح العارورى وعدد من مرافقيه في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء الماضي وجريمة اغتيال القيادي العسكري بحزب الله وسام الطويل بالأمس.
وكان حزب الله قد أعلن يوم السبت الماضي استهداف قاعدة ميرون الاسرائيلية للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة في إطار الرد الأولي على اغتيال العاروري.
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