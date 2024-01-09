شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلى بمسيرات هجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الاسرائيلى فى قاعدة دادو بمدينة صفد فى الشمال الاسرائيلى بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

وأكد الحزب - في بيان اليوم - أن هذه العملية تأتي ردا على جريمة اغتيال القيادي في حركة (حماس) صالح العارورى ‏وعدد من مرافقيه في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء الماضي وجريمة ‏اغتيال القيادي العسكري بحزب الله ‏ وسام الطويل بالأمس.

وكان حزب الله قد أعلن يوم السبت الماضي استهداف قاعدة ميرون الاسرائيلية ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة في إطار الرد الأولي على اغتيال العاروري.